Blog Dantas Barreto
Prefeito de João Alfredo deixa o PSB, se filia ao PSD e declara apoio a Raquel Lyra

O PSD, sigla da governadora Raquel Lyra, passa a contar com 71 prefeituras em Pernambuco

Estadão Conteúdo

Publicado: 26/09/2025 às 16:24

Prefeito de João Alfredo, José Martins, e a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra/Divulgação

O PSD tirou o prefeito de João Alfredo do PSB, nesta sexta-feira (26). Com a filiação de José Martins, a sigla presidida pela governadora Raquel Lyra passa a contar com 71 prefeituras em Pernambuco. A chegada de Martins compensa a perda do prefeito de Xexéu, Thiago de Miel, que mesmo permanecendo no PSD, declarou apoio ao pré-candidato do PSB ao Governo de Pernambuco, João Campos.

Em nota enviada à imprensa, José Martins disse que chega “ao PSD sob a liderança da governadora que está e vai continuar mudando Pernambuco dialogando com os prefeitos e fazendo entregas em João Alfredo e em todo Estado”.

“O prefeito Zé Martins é um gestor sério e que tem mostrado compromisso com sua cidade. Sua chegada ao PSD reforça o nosso time e fortalece ainda mais o partido em Pernambuco”, declarou a governadora Raquel Lyra.

O vice-presidente estadual do PSD, André Teixeira Filho, deu as boas vindas ao novo filiado. “É com muita alegria que recebemos o prefeito Zé Martins no nosso partido. O PSD é a casa dos prefeitos e dos políticos que trabalham pelo melhor para Pernambuco”, assinalou.

