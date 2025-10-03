Museu das Amazônias abre ao público neste sábado (4), em Belém

=A ministra Luciana Santos acompanhou o presidente Lula (PT) na entrega oficial (Rodrigo Cabral/MCTI)

O Museu das Amazônias será aberto ao público, nesse sábado (4), para ser uma das principais atrações da COP30, que acontecerá no próximo mês em Belém, capital do Pará. O empreendimento custou mais de R$ 20 milhões com investimentos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e outros parceiros. A ministra Luciana Santos acompanhou o presidente Lula (PT) na entrega oficial, nessa sexta-feira.

“Este é um grade projeto que une ciência, cultura, pesquisa, extensão, educação e sustentabilidade. O Museu das Amazônias nasce como um espaço de valorização do conhecimento, da memória e da biodiversidade, uma plataforma permanente com o objetivo de retratar um dos biomas mais importantes do mundo, as comunidades da floresta e toda a sua biodiversidade”, destaca a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, Luciana Santos.

Além do MCTI, que investiu cerca de R$ 20 milhões, a construção do Museu das Amazônias também tem como responsáveis a Secretaria de Cultura do Pará, o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet – Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com concepção e implementação do IDG – Instituto de Desenvolvimento e Gestão e do Museu Paraense Emílio Goeldi.

O museu conta com dois grandes espaços expositivos, de 950 m² e 500 m², além de uma loja, uma sala multiuso e uma sala educativa de 77 m². A sala multiuso dispõe de estrutura modular, recursos multimídia e capacidade para 130 pessoas sentadas. O museu fica no Armazém 4A do Complexo do Porto Futuro II, bairro do Reduto.

O espaço abrirá com duas exposições de destaque. No térreo, estará a mostra internacional “Amazônia”, do fotógrafo Sebastião Salgado, apresentada pela primeira vez no Norte do Brasil. São cerca de 200 fotografias em preto e branco, resultado de sete anos de expedições pela região. A exposição já passou por Paris, Londres, São Paulo e pelo Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Salgado faleceu em maio deste ano.

No mezanino, o público poderá visitar a exposição “Ajurí”, concebida pelo IDG – Instituto de Desenvolvimento e Gestão – especialmente para o Museu das Amazônias. O título, de origem indígena, remete ao mutirão e à colaboração, conceitos que inspiraram o processo coletivo de criação do museu.