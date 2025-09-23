Pulso Brasil/Ipespe: 46% dos brasileiros são contra anistiar quem tentou dar golpe

Gráfico da pesquisa (Divulgação)

Pesquisa Pulso Brasil/Ipespe, divulgada nesta terça-feira (23), mostra que a maioria dos brasileiros é contra a aprovação do Projeto de Lei da Anistia no Congresso Nacional. A proposta tramita na Câmara Federal e o relator, deputado Paulinho da Força (SD-SP), está propondo a redução das penas, inclusive beneficiando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com o levantamento, 46% dos entrevistados se colocaram contrários à anistia geral. Outros 28% defendem que as sentenças sejam anuladas. Mas 18% são favoráveis a uma anistia parcial, enquanto 8% não souberam responder.

A pesquisa dividiu os entrevistados por ideologia e aí é possível identificar como pensa cada lado. Aqueles que se consideram de esquerda não querem a aprovação do projeto e apenas 3% são favoráveis. Para 13%, a anistia parcial é uma alternativa e 3% não opinaram.

Entre aqueles que são de direita, a situação se inverte. 64% querem anistia geral, 18% aceitam que seja parcial e 10% são contrários ao projeto. 9% não responderam.

Os entrevistados de centro defendem punição para quem tentou dar golpe de estado. Desses, 51% seguem o lema “sem anistia” e 30% aceitam que seja parcial. Outros 16% são favoráveis à liberdade de quem já foi ou será condenado. Enquanto que 4% não responderam.