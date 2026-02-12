Lula vai à inauguração de expansão do Aché Laboratórios, nessa sexta, e ao Galo, no sábado

Presidente Lula fez pronunciamento em rede nacional neste domingo (30) (Divulgação)

O presidente Lula (PT) terá uma agenda administrativa em Pernambuco, nessa sexta-feira (13), conforme confirma o senador Humberto Costa (PT). Ele participará da inauguração da expansão do Aché Laboratórios Farmacêuticos, que fica localizado no Complexo Portuário e Industrial de Suape, no município do Cabo de Santo Agostinho. A agenda está prevista para as 16h e poderá contar com a presença da governadora Raquel Lyra (PSD). No sábado, Lula estará no Camarote do Galo, para acompanhar o desfile do Galo da Madrugada.

O investimento nesse empreendimento, de acordo com a Aché, é de R$ 267 milhões e fará com que sejam produzidas 40 milhões de unidades ao ano. A ampliação da planta vai permitir a fabricação de fármacos injetáveis, de uso hospitalar, e de colírios. O anúncio da expansão ocorreu no ano passado, com a presença de Raquel Lyra.

Após a inauguração dessa etapa do Aché Laboratórios e Farmacêuticos, Lula seguirá para o Recife, onde pernoitará, a fim de seguir para o Camarote do Galo, na manhã do sábado.