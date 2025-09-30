Jaboatão Motor Fest reunirá motociclistas de quinta a sábado; veja programação

Jaboatão Motor Fest (Blog Dantas Barreto)

O Parque da Cidade, no Jaboatão dos Guararapes, será o ponto de encontro para quem gosta de moto e rock, de quinta-feira (2) ao sábado (4), com o Jaboatão Motor Fest 2025. A grade de shows foi divulgada, nesta terça-feira (30), com shows todos os dias, além de outras atrações. A principal atração será o ex-vocalista do Titãs, Paulo Miklos, na última noite.

Na quinta, subirão ao palco Mrs of Inclusion, Angel Fires e Bravehard. Na sexta-feira, será a vez de Yuri Melo & Banda, Ninesix e Downtown Band. No sábado, o Jaboatão Motor Fest encerra com Hard 80, 7 H.A.S e Paulo Miklos.

De acordo com a Prefeitura do Jaboatão, a expectativa é reunir mais de 100 motoclubes, moto grupos, casais de motociclistas e independentes, ultrapassando a marca de 20 mil visitantes, ao longo dos três dias.

Com o tema “De motociclistas para motociclistas”, o Motor Fest traz atividades que vão desde exibições de carros exóticos, passeios off-road na zona rural, encontro de carros antigos, apresentações de moto habilidades, parque de diversões, praça de alimentação, feira da economia solidária e da mulher empreendedora, além de estandes com artigos para motociclistas.

No espaço gastronômico, o público poderá saborear opções de quiosques como Bergue Churrasco, Fogo de Chão, Gastro Paixão, Brooklin Burgueria, Strong Pizza, Caldinho, America Hot Dog, além de açaí e doces variados.

O prefeito Mano Medeiros (PL) disse que o Jaboatão Motor Fest já é um evento consolidado no calendário municipal. “O público do Motor Fest consome na cidade, movimentando a rede hoteleira, os restaurantes e o comércio local. É um evento que fortalece o turismo, gera lazer e atrai famílias inteiras que aproveitam a programação e prestigiam nossos empreendedores e lojistas”, salientou.

O Jaboatão Motor Fest é uma realização da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura e Esportes, o evento conta com o apoio do Governo de Pernambuco, através da Fundarpe, do Movimento Motociclístico de Jaboatão (MMJ) e patrocínio de grandes empresas captado pela gestão municipal.

Programação:

Quinta-feira (2)

Mrs of Inclusion

Angel Fires

Bravehard

Sexta-feira (3)

Yuri Melo & Banda

Ninesix

Downtown Band

Sábado (4)

Hard 80

7 H.A.S

Paulo Miklos

Horário:

Os portões abrem na quinta-feira (02), das 17h à meia-noite. Na sexta (03) e no sábado (04), o festival vai das 16h à 1h da manhã.