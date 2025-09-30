Jaboatão Motor Fest reunirá motociclistas de quinta a sábado; veja programação
Serão três dias de rock no Parque da Cidade
Publicado: 30/09/2025 às 18:36
Jaboatão Motor Fest (Blog Dantas Barreto)
O Parque da Cidade, no Jaboatão dos Guararapes, será o ponto de encontro para quem gosta de moto e rock, de quinta-feira (2) ao sábado (4), com o Jaboatão Motor Fest 2025. A grade de shows foi divulgada, nesta terça-feira (30), com shows todos os dias, além de outras atrações. A principal atração será o ex-vocalista do Titãs, Paulo Miklos, na última noite.
Na quinta, subirão ao palco Mrs of Inclusion, Angel Fires e Bravehard. Na sexta-feira, será a vez de Yuri Melo & Banda, Ninesix e Downtown Band. No sábado, o Jaboatão Motor Fest encerra com Hard 80, 7 H.A.S e Paulo Miklos.
De acordo com a Prefeitura do Jaboatão, a expectativa é reunir mais de 100 motoclubes, moto grupos, casais de motociclistas e independentes, ultrapassando a marca de 20 mil visitantes, ao longo dos três dias.
Com o tema “De motociclistas para motociclistas”, o Motor Fest traz atividades que vão desde exibições de carros exóticos, passeios off-road na zona rural, encontro de carros antigos, apresentações de moto habilidades, parque de diversões, praça de alimentação, feira da economia solidária e da mulher empreendedora, além de estandes com artigos para motociclistas.
No espaço gastronômico, o público poderá saborear opções de quiosques como Bergue Churrasco, Fogo de Chão, Gastro Paixão, Brooklin Burgueria, Strong Pizza, Caldinho, America Hot Dog, além de açaí e doces variados.
O prefeito Mano Medeiros (PL) disse que o Jaboatão Motor Fest já é um evento consolidado no calendário municipal. “O público do Motor Fest consome na cidade, movimentando a rede hoteleira, os restaurantes e o comércio local. É um evento que fortalece o turismo, gera lazer e atrai famílias inteiras que aproveitam a programação e prestigiam nossos empreendedores e lojistas”, salientou.
O Jaboatão Motor Fest é uma realização da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura e Esportes, o evento conta com o apoio do Governo de Pernambuco, através da Fundarpe, do Movimento Motociclístico de Jaboatão (MMJ) e patrocínio de grandes empresas captado pela gestão municipal.
Programação:
Quinta-feira (2)
Mrs of Inclusion
Angel Fires
Bravehard
Sexta-feira (3)
Yuri Melo & Banda
Ninesix
Downtown Band
Sábado (4)
Hard 80
7 H.A.S
Paulo Miklos
Horário:
Os portões abrem na quinta-feira (02), das 17h à meia-noite. Na sexta (03) e no sábado (04), o festival vai das 16h à 1h da manhã.