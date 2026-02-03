Câmara rejeita tramitação de pedido de impeachment de João Campos

Câmara Municipal do Recife (Marina Torres/DP Foto)

O pedido de impeachment do prefeito João Campos (PSB) foi negado pela grande maioria dos vereadores do Recife, nesta terça-feira (3). O placar foi de 25 a 9 e 1 abstenção (Flávia de Nadegi/PV) como já era previsto. Valeu a estratégia da bancada governista de preencher a maior parte das galerias da Câmara com apoiadores do socialista. Do lado de fora da Casa de José Mariano também havia muitas pessoas, mas só foi permitida a entrada até o limite das cadeiras.