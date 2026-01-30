"Foi um alívio", diz ministro Silvio Filho sobre decisão de Tarcísio de não concorrer à Presidência

Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho admitiu que se se sente mais confortável com a certeza de que Tarcísio de Freitas disputará a reeleição pelo Governo de São Paulo

Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Wesley D’Almeida/Divulgação)

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, admitiu, nesta sexta-feira (30), que se se sente mais confortável com a certeza de que Tarcísio de Freitas disputará a reeleição pelo Governo de São Paulo e não concorrerá à Presidência da República pelo partido Republicanos. Silvio, que preside a sigla em Pernambuco e é pré-candidato a senador, disse que vai trabalhar nacionalmente para uma aliança com o PT em torno da candidatura do presidente Lula. Ou que a direção nacional libere os apoios nos estados.

“Foi um alívio, realmente. Tenho um apreço muito grande por Tarcísio de Freitas e tivemos uma longa conversa, antes da visita dele ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele me disse que não será candidato a presidente e quer ampliar o diálogo com o Governo Federal para fazer parcerias”, contou Silvio Filho, ao ser perguntado pelo Blog Dantas Barreto.

O ministro falou que, com essa saída de Tarcísio da disputa nacional, dá mais conforto ao Republicanos para liberar os apoios nos estados. “Estivemos sempre ao lado do presidente Lula e neste ano vou trabalhar para que o partido o apoie. Se não for possível, liberar os diretórios estaduais. Em Pernambuco está resolvido”, garantiu.

PRAZO

Silvio Costa Filho também foi questionado sobre o mês de março como estabelecido pelo prefeito João Campos (PSB) para definir a chapa da Frente Popular. “Até o dia 2 de abril, eu vou me dedicar muito ao ministério, vou me dedicar a ajudar o Estado, vou trabalhar muito pelo Brasil como estou fazendo. E naturalmente nós temos tempo para tratar de Pernambuco. As eleições só começam em agosto”, comentou.

Ele ressaltou que ainda não tratou sobre antecipação de prazos com o pré-candidato a governador. “Eu não conversei com João Campos sobre esse prazo, li pela imprensa. Mas naturalmente cada um tem o seu tempo, tem os seus prazos e a gente vai na hora certa tomar essa decisão conjunta ao lado do presidente Lula”, disse Silvio Filho.