Diretório do Psol-PE recorrerá ao TSE após o TRE rejeitar contas de 2022

Psol (Reprodução )

O Diretório Estadual do Psol contesta a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de rejeitar as contas do partido referentes ao ano de 2022. E recorrerá ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) garantindo que os gastos foram feitos com transparência e lisura. De acordo com o TRE, o Psol terá que devolver R$ 69.908,35.

NOTA DO PSOL-PE SOBRE O JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DE 2022 PELO TRE-PE

O Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL-PE) afirma que recorrerá da decisão, confiante na reforma do julgamento perante o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O partido atuou com lisura, transparência e estrita observância da legislação.

Importante registrar que as contas eleitorais da campanha de 2022 foram devidamente aprovadas pela Justiça Eleitoral. Já as alegações de recebimento de recursos de suposta “fonte vedada” e os questionamentos sobre as despesas a respeito das contas anuais de 2022 do partido são, na verdade, um equívoco.

O PSOL-PE negrita que não recebeu recursos de origem vedada. Os valores citados são contribuições de parlamentares e servidores comissionados filiados, previstas no artigo 84 do Estatuto do partido. Estatuto registrado, inclusive, na própria Justiça Eleitoral. Esses repasses são autorizados junto às casas legislativas onde trabalham parlamentares e assessores. O registro do CNPJ destas instituições nos extratos se deve apenas ao papel de repassador, não de doador.

Sobre as despesas questionadas, é importante dizer que toda e qualquer despesa realizada para a manutenção do partido no estado foi devidamente comprovada. O partido apresentou toda a documentação necessária, incluindo contas de energia, água, transporte, notas fiscais de assessoria jurídica, aluguel da sede e outros serviços. Todas as despesas foram realizadas e comprovadas, com total compatibilidade com a atividade partidária, sem qualquer prejuízo ao Erário.

O PSOL-PE compreende que o esforço de cada pessoa trabalhadora, fundamento da existência do Erário Público, deve ser zelado e tratado com respeito e rigor. O partido reafirma seu compromisso com a transparência e continuará, como sempre, prestando contas à sociedade.

Recife, 10 de setembro de 2025

Diretório Estadual do PSOL/PE