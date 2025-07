Daniel Coelho e André Teixeira assumirão secretarias no Governo Raquel Lyra

Raquel Lyra (PSD) anunciou mudanças no secretariado do Governo de Pernambuco, nesta segunda-feira (30)

Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas) terá como titular Daniel Coelho. Já André Teixeira Filho irá assumir a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi). (Foto: Divulgação)

A governadora Raquel Lyra (PSD) anunciou, nesta segunda-feira (30), mudanças no secretariado do Governo de Pernambuco. A Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas) terá como titular Daniel Coelho. Já André Teixeira Filho irá assumir a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi). As nomeações serão publicadas na edição do Diário Oficial desta terça-feira (1°). Ana Luiza Ferreira deixa a pasta de Meio Ambiente para assumir a Adepe, que era comandada por Teixeira.

Daniel Coelho foi secretário de Turismo entre janeiro de 2023 e abril de 2024, quando deixou o cargo para concorrer à Prefeitura do Recife pelo PSD. Sem sucesso nas urnas, havia a expectativa para seu retorno ao Governo Estadual, que agora é anunciado por Raquel. A sua permanência deve ser até abril de 2026 para se candidatar a deputado federal.

A Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) será comandada por Ana Luiza Ferreira. Já a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (Condepe/Fidem) terá Diogo Bezerra como titular. O Instituto de Atenção à Saúde e Bem-estar dos Servidores do Estado de Pernambuco (Iassepe) terá como presidente Wagner Gonçalves Lyra, e Douglas Rodrigues assumirá como secretário-executivo de atenção à Saúde.

“O Governo de Pernambuco tem realizado entregas nas mais diversas áreas, como resultado do trabalho incansável de um time dedicado e preparado para superar os desafios do nosso Estado. Agradeço o empenho dos nossos secretários e presidentes de órgãos que têm chegado na ponta e mudado a vida do pernambucano e da pernambucana para melhor”, destacou a governadora Raquel Lyra.