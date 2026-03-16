Centro das atenções

Na sexta-feira passada, o prefeito João Campos (PSB) e o senador Humberto Costa (PT) admitiram que, na chapa majoritária a ser encabeçada pelo socialista, deve ter um representante do campo do centro

João Campos (Blog Dantas Barreto)

Na sexta-feira passada, o prefeito João Campos (PSB) e o senador Humberto Costa (PT) admitiram que, na chapa majoritária a ser encabeçada pelo socialista, deve ter um representante do campo do centro. O petista, talvez para evitar polêmica com a concorrência, disse que esse alguém pode ser na vice ou Senado. João Campos foi mais claro ao se referir que poderá ter necessidade de ter um aliado de centro numa das duas vagas de senador. O assunto, inclusive, veio à tona na entrevista dada pelo presidente nacional do PDT, Carlos Lupi. Ele disse que essa foi a justificativa do pré-candidato a governador quando os dois conversaram sobre a presença de Marília Arraes na chapa. Assim como Humberto Costa, que tem vaga praticamente carimbada, a ex-deputada é identificada com o presidente Lula e a esquerda. Conforme João Campos, há articulações de lulistas e bolsonaristas e é necessário construir chapas nacionais visando bancadas fortes na Casa Alta. “Temos conversado muito com os partidos, com o senador Humberto, com Edinho Silva (presidente do PT) e com o próprio presidente Lula. O presidente Lula tem algo que é muito importante já dito, que é o fortalecimento das candidaturas ao Senado no Brasil. O tabuleiro nacionalmente está sendo construído com competitividade, tendo em vista que o cenário no Brasil para o Senado é de muito desafio. Tem tanto o PT fazendo um movimento, quanto o PL fazendo movimento. O lulismo e o bolsonarismo fazendo. É uma construção de conjunto”, disse Campos, que é presidente nacional do PSB.

Lulistas com Raquel Lyra?

É na vaga do campo de centro que o ministro Silvio Costa Filho (Republicanos), Miguel Coelho (UB) e o deputado Eduardo da Fonte (PP) têm interesse. Silvio, contudo, poderia ser uma opção lulista na chapa da governadora Raquel Lyra (PSD), como dizem pessoas ligadas a ele, caso seja preterido por João Campos. O mesmo se pode dizer em relação a Marília Arraes, como deixou claro o presidente do PDT, Carlos Lupi.

Mudanças à vista

Até pouco tempo atrás, a preocupação da governadora Raquel Lyra (PSD) era substituir os secretários Daniel Coelho (PSD) e Kaio Maniçoba (PP), que serão candidatos, por indicações dos seus partidos. A situação pode mudar em relação ao PP, que tem outros cargos.

Gratidão a Dudu

Prefeita de Floresta e mãe de Kaio Maniçoba (PP), Rorró Maniçoba (PP) garante que seu grupo se manterá fiel ao deputado Eduardo da Fonte (PP) em qualquer palanque que ele esteja. “Kaio tem muita gratidão por ele. Agora, nosso apoio é à governadora Raquel Lyra”, disse.

Pleno do STF decidirá

O plenário do STF é que vai decidir se será autorizada a quebra do sigilo bancário de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. O filho do presidente Lula (PT) é citado nas investigações que envolvem a fraude financeira do Banco Master. A data do julgamento ainda será definida pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin.