Assembleia Legislativa no ritmo de abre e fecha por falta de quórum e LOA continua travada

Reunião plenária (Nando Chiappetta)

A votação do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026 voltará a ser pautado no plenário da Assembleia Legislativa, na próxima segunda-feira (13), porque hoje novamente não houve quórum. Estavam presentes apenas seis deputados, dos 49. Antes das 15h, o presidente Álvaro Porto (MDB) encerrou a sessão.

Havia previsão de que a bancada governista esvaziaria o plenário, como aconteceu na semana passada. O Governo do Estado contesta a proposta da oposição de aprovar o remanejamento orçamentário limitado em 10% por cada órgão. E defende que seja 20% do orçamento geral.

Mas o percentual já foi aprovado pela Comissão de Finanças. Com isso, ou é aprovado o remanejamento de 10% ou o Governo opta por rejeitar o parecer e não poder remanejar nada.

Novos líderes

Com as novas composições partidárias na Assembleia Legislativa, o PSD surge com 9 deputados e Débora Almeida foi eleita como líder da bancada. Outro partido que passou a ter representantes na Casa é o Podemos, com 6. A liderança ficou a cargo de Luciano Duque.