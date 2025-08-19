° / °

CPI da publicidade

Apesar da manobra do PSB, João Campos considera que a Alepe tem autonomia para criar CPI

O prefeito do Recife, João Campos, optou por não polemizar a respeito da CPI da publicidade, instalada na Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (19)

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 19/08/2025 às 12:30

Recife, PE, 09/08/2025 - SEMINARIO ESFERA INFRA - Na manhã deste sábado(09), ocorreu no Recife Expo Center na região central, o Seminário Esfera Infra, que contou com as presen..as da Governadora e Pernambuco e do Rio Grande do Norte, Raque Lyra e Fatima Bezerra, os ministros, Silvio Costa Filho e Jader Filho, o prefeito do Recife, João Campos, os deputados Mendonça Filho e Augusto Coutinho o presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto e o vice-prefeito do Recife, Victor Marques. Prefeito do Recife, João Campos/ Rafael Vieira

