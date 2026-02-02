Álvaro Porto manda recado na volta da Alepe: 'preocupação com a ocorrência de ataques à imagem dos legislativos'

Presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto (PSDB) (Blog Dantas Barreto)

A recepção cordial do presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto (PSDB), à governador Raquel Lyra (PSD), na reabertura dos trabalhos durou até o momento do seu discurso. Ele afirmou que todos os projetos do Governo foram aprovados desde 2023, mas disse que não permite a interferência de outros poderes, inclusive, por vias judiciais, e nem a tentativa de cizânias entre os pares. Apesar da sua fala dura, Raquel o cumprimentou quando voltou à Mesa Diretora.

Enfatizamos, como em outras ocasiões, que todos os projetos apresentados em benefício do povo de Pernambuco, serão apreciados e aprovados.

“É importante relembrar que, de 2023 até agora, a totalidade dos projetos enviados pelo governo foi aprovada integralmente por esta Casa. Especificamente sobre as operações de crédito, o colegiado aprovou mais de R$ 13 bilhões neste período. Em outras palavras, fizemos a nossa parte e seguimos cumprindo o dever de fiscalizar diuturnamente a aplicação dos recursos aprovados”, falou Porto.

Em seguida, Porto ressaltou: “Exatamente por buscarmos a excelência das atividades desta Casa, temos acompanhado com muita preocupação a ocorrência de ataques à imagem dos legislativos e dos legisladores, campanha que visa incutir na população uma imagem distorcida e mesquinha das nossas atividades enquanto representantes do povo e como cidadãos. Tenho certeza que nada, nada mesmo, nos fará licenciar diante dessas tentativas patrocinadas por aqueles que querem um Legislativo submisso, acovardado e inerte. Não medirei esforços e continuarei a fazer o que tenho feito nos últimos três anos: defender com todas as nossas forças uma Assembleia como instituição altiva e independente”.

O presidente da Alepe enfatizou na sua fala que na será “serei silente diante das agressões, não me apequenarei perante aqueles que por

motivos inconfessáveis nos querem como um poder subalterno, subserviente e subjugado”.

Porto disse que “temos enfrentado momentos difíceis, mas são eles que nos fortalecem enquanto representantes do povo”. “Em nenhum momento cederei às mais variadas ameaças, desde aquelas que passam pela judicialização de questões de natureza interna corporis, como tantas outras que o servilismo político de plantão tem feito com tanta frequência”, afirmou.