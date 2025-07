Beto Lago: 'A temporada mais vergonhosa dos 120 anos de história do Sport'

Lucas Lima, meia do Sport (Rafael Vieira / DP Foto)

A mais vergonhosa

Clubes que estão fora do chamado G12 do futebol nacional sempre viveram na “gangorra” da principal divisão. Essas oscilações até acabavam virando um processo natural. Claro que alguns clubes conseguiram furar essa bolha por algum tempo. O Athletico/PR foi um, que inclusive viveu tempos de glórias continentais. Assim como o Fortaleza, que nada de braçada nesta boa onda (mesmo que apresente uma queda, que culminou com a demissão de Vojvoda, mas ainda disputa torneios sul-americanos). O Bahia, que agora com o Grupo City, deverá ser o clube nordestino a figurar entre os grandes nacionais por um bom tempo. O Sport já viveu esses momentos. Os títulos nacionais são provas dos seus dias de glórias, que alimentaram a paixão de uma nação. Porém, os últimos anos são de verdadeiro martírio para seu torcedor. E a campanha na Série A deste ano é desastrosa. Nenhuma vitória em doze jogos. Campanha deste nível só do Penedense, na Quarta Divisão (que ainda não venceu). O ano é péssimo em rendimento. O título estadual veio em uma sofrida disputa de penalidade, após perder para o Retrô dentro da Ilha, quando tinha a vantagem do empate. Ilha do Retiro que, por sinal, deixou de ser Caldeirão. Nem relembro as derrotas pelo Brasileirão. Em casa, o time perdeu para o Altos/PI, na última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, quando poderia ter garantido a ponta do grupo. Resultado: eliminado pelo Ceará, nos pênaltis. Isso sem falar na eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, para o Operário/VG (que não tem divisão nacional). No geral, a temporada se apresenta como a mais vergonhosa na história de 120 anos do clube. E o mais grave: com o maior investimento que o Sport já teve no futebol.



Elenco desequilibrado

Um dos fatores cruciais para o fracasso dessa temporada foi a montagem de um elenco que se mostrou desequilibrado. O departamento de futebol, com seus analistas e robôs, falhou em unir jogadores com qualidade e compromisso. A chegada de nomes badalados não trouxe as esperadas performances em campo, e atletas que foram bem em 2024 acabaram não entregando um melhor resultado. Um processo de reoxigenação poderia ter mudado o rumo, mas foi tardio. Faltou coragem para isso, colaborando para o descalabro atual.



Pressão em jogo na Ilha

O clima para o jogo contra o Botafogo/RJ será um dos mais tensos. A pressão estará em todo canto da Ilha do Retiro. Todos esperam que o Sport consiga conquistar sua primeira vitória na Série A. Que o técnico Daniel Paulista encontre um sistema de jogo eficiente, capaz de motivar a torcida. E a pressão também se estenderá à gestão, com os torcedores queixosos como vemos nas redes sociais. O recado é claro: é preciso dar um basta a esse ciclo de insatisfação.



Fim da SAF?

O presidente Bruno Rodrigues esteve reunido, ontem, com influenciadores tricolores, falando tudo sobre como está a situação da SAF. Na verdade, o ambiente não está bom, com preocupações sobre a saída do grupo de investidores. Hoje, no Léo Medrado & Traíras, vamos entrevistar o dirigente coral sobre tudo isso. Meio-dia, no YouTube.