Daniel Paulista se despede do Sport e agradece à torcida: 'vocês foram fantásticos em todos os momentos'

Daniel Paulista se despede do Sport (Reprodução/ Daniel Paulista)

Após a confirmação de sua saída do comando técnico do Sport, oficializada na última de terça-feira (28), Daniel Paulista utilizou suas redes sociais para publicar uma mensagem de despedida a torcida rubro-negra. Na publicação, o agora ex-técnico do Leão, afirmou ter procurado o presidente Yuri Romão para discutir sua passagem pelo clube e relatou que ambos chegaram a um consenso sobre o encerramento do trabalho.

"Hoje procurei o presidente Yuri Romão para conversar sobre minha passagem pelo Sport. Nos entendemos e decidimos colocar um ponto final no trabalho", disse Daniel Paulista.

O técnico também agradeceu à diretoria, aos jogadores e aos funcionários por toda dedicação durante os quase cinco meses em que esteve à frente da equipe. Além disso, Daniel reconheceu que os resultados não foram o esperado pela torcida do Leão da Ilha.

PASSAGEM

Em 2025, Daniel Paulista chegou para a sua quarta passagem na Ilha do Retiro com o objetivo de salvar o Sport do rebaixamento da Série A do Brasileiro. O comandante ficou a frente da equipe por 18 partidas, onde somou duas vitórias, oito empates e oito derrotas.

A saída do técnico se vê cada vez mais afundando na lanterna do Brasileiro e possui apenas 17 pontos na tabela após 29 jogos. Estando 15 pontos atrás do primeiro time de fora da zona de rebaixamento, a probabilidade de queda da equipe pernambucana é de 99,95%.

TEXTO DE DANIEL PAULISTA

"Hoje procurei o presidente Yuri Romão para conversar sobre minha passagem pelo Sport. Nos entendemos e decidimos colocar um ponto final no trabalho. Agradeço à diretoria, aos jogadores e a todos os funcionários pelo apoio, pela dedicação e pelo trabalho árduo durante esses quase cinco meses em que estive no cargo de treinador.

Infelizmente, nem sempre as coisas acontecem como gostaríamos ou como trabalhamos, mas empenho, vontade e luta nunca faltaram.

Por fim, quero agradecer ao torcedor rubro-negro, que sempre esteve ao meu lado. Vocês foram fantásticos em todos os momentos - desde 2008, quando cheguei ao Clube, até hoje. Tenham certeza de que todo esse carinho e respeito estreitaram ainda mais a minha relação com o Sport.

Estarei sempre na torcida. Um forte abraço. PST"