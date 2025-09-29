Náutico, Santa Cruz e Sport lamentam a morte do jornalista Paulo Soares, o 'Amigão'

Náutico, Santa Cruz e Sport lamentam a morte do jornalista Paulo Soares (Reprodução)

O falecimento do jornalista e narrador esportivo Paulo Soares, conhecido nacionalmente como “Amigão”, gerou grande comoção no meio esportivo brasileiro nesta segunda-feira (29). Em Pernambuco, os três principais clubes do estado — Náutico, Santa Cruz e Sport — prestaram homenagens e divulgaram notas de pesar em solidariedade à família, amigos e colegas de profissão.

Com uma trajetória marcante na televisão, especialmente na ESPN Brasil, Paulo Soares se tornou uma das vozes queridas da crônica esportiva nacional. Seu estilo leve, bem-humorado e irreverente conquistou o público de diferentes gerações, e o bordão “fala, Amigão!” se tornou sinônimo de simpatia e paixão pelo futebol.

O Náutico destacou o carisma e a contribuição do jornalista para o esporte. “O Clube Náutico Capibaribe lamenta profundamente o falecimento do jornalista Paulo Soares, o inesquecível Amigão. Sua irreverência, talento e carisma marcaram época e conquistaram torcedores de todas as gerações. Solidarizamo-nos com familiares, amigos e colegas de profissão neste momento de dor”, escreveu.

O Santa Cruz também manifestou pesar, ressaltando a importância de Paulo Soares como comunicador esportivo. “O Santa Cruz Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Paulo Soares, o ‘Amigão’, que marcou gerações atuando como jornalista esportivo e narrador. Nos solidarizamos com familiares, amigos e colegas de profissão neste momento de dor”, publicou.

Já o Sport enfatizou a leveza e o respeito com que o jornalista tratava o esporte. “O Sport Club do Recife lamenta o falecimento do jornalista Paulo Soares, o ‘Amigão’, uma referência da comunicação esportiva. Sua leveza, respeito e irreverência ao falar de esportes deixarão saudades. Enviamos nossas condolências aos amigos, familiares e admiradores”, destacou.

Paulo Soares deixa um legado inquestionável no jornalismo esportivo brasileiro. Admirado por colegas e fãs, ele ajudou a transformar a forma como o esporte é contado na TV, sempre com paixão, responsabilidade e uma pitada de bom humor.

