Neymar valoriza empate do Santos 'na raça' com o Sport e fala em 'zerar a mente'

Neymar teve atuação discreta contra o Sport (Rafael Vieira/DP)

O atacante Neymar comentou o empate do Santos por 2 a 2 com o Sport no último sábado, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista buscou a igualdade após sair perdendo por 2 a 0.

O Santos atuou com um jogador a menos desde o fim da primeira etapa, já que Tomás Rincón foi expulso. Neymar admitiu que a equipe paulista não fez um grande jogo, mas valorizou o ponto obtido fora de casa.

"Hoje foi do jeito que deu, na raça, na vontade de querer fazer o melhor! Não fizemos um bom primeiro tempo e pecamos muito em alguns momentos. Vamos esfriar a cabeça, zerar a mente porque esses dias foram cansativos", escreveu o camisa 10 no Instagram

Após a derrota de quarta-feira para o Internacional, na Vila Belmiro, Neymar teve forte discussão com um torcedor do Santos. O jogador chegou ainda a ser cobrado por uma das torcidas organizadas para mudar de postura.

Depois do empate com o Sport, o jogador agradeceu o apoio dos torcedores santistas. "Valeu à torcida que fez o esforço de estar em Recife nos apoiando até o final!", comentou.

O Santos chegou aos 15 pontos no Campeonato Brasileiro, na 16ª colocação, fora da zona de rebaixamento - ainda pode ser ultrapassado pelo Vasco, que visita o Internacional neste domingo. Na próxima rodada, o time de Cleber Xavier encara o Juventude, no dia 4 de agosto, no Morumbis.