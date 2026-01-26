Santa Cruz corre contra o tempo para reforçar elenco antes do fim da janela

Jogadores do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

Após um início de Campeonato Pernambucano abaixo do esperado, o Santa Cruz intensifica a busca por reforços para tentar melhorar o desempenho da equipe. O prazo para inscrição de atletas no Estadual se encerra em 30 de janeiro, e o clube trabalha para trazer jogadores que possam fazer a diferença ainda neste início de temporada.

Em princípio, a prioridade do Tricolor do Arruda era a contratação de dois atacantes: um ponta e um centroavante, o chamado “camisa 9”. No entanto, o técnico Marcelo Cabo não descarta a possibilidade de reforços em outras posições. “Estamos sempre analisando, sempre fazendo reuniões. De quarta-feira para cá a gente sentou, fez as reuniões necessárias. Provavelmente, estamos analisando esse início e, se precisarmos, podemos ir ao mercado para trazer mais uma, duas ou três peças aqui. Mas, se a questão orçamentária permitir”, afirmou o treinador.

Cabo reforçou que qualquer contratação depende do aval da diretoria. “Se a gente entender, eu e a diretoria, que para uma melhora precisamos buscar algumas peças dentro desses cinco jogos que analisamos, nós vamos buscar. Claro, eu tenho que ter o aval do presidente, da diretoria, a questão orçamentária, e vamos sentar para decidir. Se acharmos necessário, vamos trazer mais reforços para agregar aos que já estão aqui”, explicou.

A instabilidade do atacante Ariel é apontada como um dos motivos para a busca de um centroavante de referência. “A inconstância do Ariel nos faz ter a necessidade de buscar um camisa nove. Mas todos os jogadores que entendemos que possam vir para agregar já estão empregados. Estamos olhando tanto o mercado exterior quanto o mercado do interior do Brasil, para trazer atletas que possam somar ao grupo”, completou Cabo.

Enquanto isso, o clube segue atento ao mercado, avaliando possibilidades de reforços pontuais que possam contribuir imediatamente. O objetivo do Santa Cruz é não apenas contratar, mas fortalecer o elenco de forma estratégica, dentro dos limites financeiros do clube, e tentar mudar o rumo do início de temporada.

