Marcelo Cabo chega a 10 jogos sem repetir escalação no Santa Cruz às vésperas de decisão na Série D

Técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo (Rafael Vieira)

O Tricolor do Arruda vive o momento mais decisivo da temporada. No domingo (07), o Santa Cruz entra em campo na Arena das Dunas para enfrentar o América-RN, no jogo que pode garantir o tão sonhado acesso à Série C. Mas, apesar da vantagem construída no jogo de ida — vitória por 1 a 0 —, uma dúvida paira sobre o time coral: quem serão os 11 titulares?

Sob o comando do técnico Marcelo Cabo, o Santa Cruz completou 10 partidas consecutivas sem repetir uma escalação. A última vez em que o treinador mandou a campo a mesma formação por dois jogos seguidos foi nos duelos contra Ferroviário-CE e Sousa-PB, ainda no início do returno da primeira fase da Série D, em junho.

Desde então, a instabilidade na montagem da equipe tem sido uma constante. Foram alterações por lesões, suspensões e, principalmente, por decisão técnica. Cabo têm promovido mudanças pontuais, em alguns casos, profundas, jogo após jogo.

Sequência marcada por variações

A sequência de 10 jogos inclui partidas com até cinco mudanças na equipe titular. No confronto contra o Treze-PB, por exemplo, houve alterações em praticamente todo o sistema defensivo, além do meio-campo. No entanto, naquela partida Cabo tinha objetivo de poupar atletas pendurados.

No ataque, Thiago Galhardo é o único nome garantido. Ao seu redor, a movimentação de peças é constante, com Thiaguinho, Geovany Soares, João Pedro e Renato alternando entre titularidade e banco de reservas.

Rendimento sob análise

A prática, no entanto, levanta questionamentos. O time, que apresenta desempenho oscilante, tem mostrado dificuldades para encontrar um padrão de jogo. A vitória no primeiro jogo do mata-mata contra o América-RN, embora importante, veio com uma atuação considerada abaixo do esperado.

Aposta na estratégia ou no entrosamento?

Para o jogo de volta contra o América-RN, Marcelo Cabo carrega a responsabilidade de tomar uma decisão difícil: repetir a equipe que, embora tenha vencido, não convenceu, ou promover mais uma mudança — a 11ª em 11 jogos — na esperança de encontrar a formação ideal no momento mais crítico do ano.

Resta saber se a estratégia adotada até aqui será mantida em mais um jogo decisivo ou se o treinador optará por priorizar a continuidade e o entrosamento. O que está em jogo não é apenas uma vaga na semifinal da Série D, mas o futuro do Santa Cruz em 2026 — dentro e fora de campo.

