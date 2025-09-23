Probabilidade: Náutico tem apenas 26,9% de chance de acesso à Série C

Náutico tem 26,9% de probabilidade de acesso na Série C depois de duas derrotas nos Aflitos

Vinicius, atacante do Náutico (Rafael Vieira)

Após duas derrotas consecutivas nos Aflitos, o Náutico vê seu sonho de voltar à Série B ameaçado. Com apenas três pontos no quadrangular final da Série C, o Timbu agora tem uma probabilidade de 26,9% de subir de divisão, segundo o site Chance de Gol, especializado em projeções estatísticas do futebol.

O cenário se agravou especialmente porque o Alvirrubro não conseguiu aproveitar o fator casa, onde havia grande expectativa de um bom desempenho. O Grupo C é liderado pela Ponte Preta, que ostenta 96,4% de chance de acesso, seguida pelo Guarani, com 74%. O Brusque, por sua vez, ainda não pontuou e tem apenas 1,8% de chances matemáticas.

Com três jogos restantes, o Náutico precisará buscar uma recuperação nos confrontos mais difíceis: dois jogos fora de casa, contra Ponte Preta (9 pontos) e Guarani (6 pontos), além do jogo final em casa contra o Brusque (0 ponto). Para garantir a vaga na Série B, o clube alvirrubro precisa vencer todos esses duelos e torcer por resultados favoráveis nos jogos dos adversários.

Segundo as estatísticas, a pontuação ideal para alcançar o acesso com segurança é 13 pontos. Com os 3 atuais, o Náutico ainda pode chegar a 12, caso vença todas as partidas restantes, mas o cenário é de alta pressão e exige uma mudança radical de desempenho e confiança do time.

Além dos desafios técnicos, o Timbu terá que superar a pressão psicológica, pois o sonho da torcida alvirrubra pode se transformar em mais uma frustração se a equipe não reagir imediatamente.

Apesar da situação delicada, o acesso matematicamente ainda está ao alcance do Náutico — mas somente uma campanha perfeita poderá manter viva a esperança de retorno à Série B.

