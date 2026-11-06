Fluminense vai ao Barradão para abrir vantagem no G4, enquanto o Vitória tenta correr do Z4

O Flu visita o Vitória para tentar abrir vantagem no G4, já o Vitória tenta se manter vivo na Série A

Martinelli, volante do Fluminense (MARINA GARCIA / FLUMINENSE FC)

O Fluminense busca a segunda vitória consecutiva para defender seu lugar no G-4 e fortalecer a disputa por uma vaga direta na Copa Libertadores de 2027 nesta sexta-feira (6), quando enfrenta o Vitória, às 20h, no Barradão, em Salvador, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 54 pontos, o time de Marcão tenta aproveitar o embalo da virada sobre o Internacional contra os baianos, que lutam contra o rebaixamento e serão comandados pelo interino Cléber dos Santos após a demissão de Jair Ventura.

Depois de vencer os gaúchos por 2 a 1 no Maracanã, o Fluminense teve nove dias para recuperar o elenco e trabalhar alternativas. O Vitória, por sua vez, soma 38 pontos, não vence há quatro partidas e será comandado por Cléber dos Santos após a demissão de Jair Ventura, anunciada depois da derrota por 2 a 0 para o Coritiba.

O confronto encerra a 34ª rodada e antecede a pausa para a Data Fifa. Para os cariocas, representa a oportunidade de pressionar os concorrentes pelas primeiras posições. Para os baianos, abre uma sequência de dois jogos em casa que pode ser decisiva na luta pela permanência: depois do Fluminense, o adversário será o Red Bull Bragantino.

Marcão avalia mudanças após a resposta dos jogadores que saíram do banco contra o Internacional. A principal disputa está na criação, com o meia Lucho Acosta concorrendo com Ganso por uma vaga entre os titulares.

O argentino entrou no segundo tempo da última partida e marcou o gol da virada nos acréscimos. Sua participação aumentou a concorrência em um setor que também conta com Hércules, autor do empate diante dos gaúchos, e Nonato.

Wesley Natã é outra alternativa ofensiva após ganhar uma oportunidade na rodada anterior. A tendência, entretanto, é que Canobbio e Savarino sejam mantidos pelos lados do ataque, com Hulk como referência.

Na defesa, a alteração é obrigatória. Ignácio recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Igor Rabello aparece como opção para formar a dupla de zaga com o experiente Thiago Silva, enquanto Freytes também disputa a posição.

Martinelli e Julián Millán continuam em recuperação. O volante passou por uma artroscopia no joelho esquerdo, e o zagueiro trata uma lesão muscular no adutor da coxa direita. John Kennedy também permanece fora.

O intervalo entre as partidas permitiu à comissão técnica dosar a carga de treinos dos jogadores mais experientes e testar soluções para o compromisso fora de casa. Depois da viagem a Salvador, o Fluminense voltará a atuar pelo Brasileirão contra o São Paulo, no MorumBis.

O Vitória inicia uma tentativa de reação com Cléber dos Santos, integrante da comissão técnica permanente. O auxiliar assume a função interinamente a cinco rodadas do fim do campeonato, com a missão imediata de interromper a sequência sem triunfos.

O presidente Fábio Mota confirmou sua presença à beira do campo e negou ter procurado outros treinadores desde a saída de Jair Ventura. "Não fui atrás do Roger nem de ninguém. Tudo fake news. Nosso treinador para o jogo contra o Fluminense é o Cléber", afirmou o dirigente.

O interino terá retornos importantes. Luan Cândido cumpriu suspensão e volta a ficar disponível para a defesa. Jamerson também pode reassumir na lateral esquerda depois de não enfrentar o Coritiba por uma restrição contratual: emprestado pelo clube paranaense, sua utilização dependia do pagamento de uma multa.

Marinho retorna após cumprir suspensão e amplia as opções para o ataque. No meio-campo, Gabriel Baralhas disputa espaço depois de voltar a atuar na última rodada, após quase três meses afastado por uma lesão muscular na coxa direita.

Em contrapartida, Emanuel Brítez está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O desfalque obriga Cléber a modificar o sistema defensivo utilizado em Curitiba, onde o argentino foi improvisado na lateral esquerda.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X FLUMINENSE

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Edenilson (Mateus Silva), Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque Gonçalves (Baralhas), Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Erick, Renê e Diego Tarzia. Técnico: Cléber dos Santos (interino).

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Silva, Igor Rabello (Freytes) e Renê (Guilherme Arana); Hércules, Nonato e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio, Hulk e Savarino. Técnico: Marcão.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador (BA).