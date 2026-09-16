Em casa, Corinthians decide vaga na semifinal da Libertadores para amenizar crise

Com o empate em 1 a 1 no jogo de ida, em La Plata, o Corinthians precisa de uma vitória simples, na Neo Química Arena, para se garantir na semifinal da Libertadores

Fernando Diniz, técnico do Corinthians ( Rodrigo Coca e José Manoel Idalgo / Corinthians)

O Corinthians enfrenta o Estudiantes às 21h30 desta quarta-feira (15), na Neo Química Arena, para definir se entra em profunda crise ou se continua tendo o sonho do bicampeonato da Libertadores para se apoiar, enquanto o clube se derrete em turbulência política.

Após empate por 1 a 1 em La Plata, na partida de ida das quartas de final, joga por uma vitória simples para avançar. Novo empate leva a decisão aos pênaltis.

Caso sobrevivam ao duelo em Itaquera, os corintianos enfrentam o vencedor do embate entre Flamengo e Independiente del Valle, cuja rodada de ida foi vencida por 2 a 0 pelos flamenguistas, que recebem o adversário equatoriano no Maracanã na quinta-feira No último domingo, a equipe carioca venceu o time alvinegro por 2 a 1 em duelo do Brasileirão.

A derrota no final de semana foi a quinta seguida do Corinthians no campeonato nacional, situação que trouxe de volta a preocupação com o rebaixamento, pois a distância para o Z-4, neste momento, é de quatro pontos.

Em razão deste cenário, uma eliminação em casa para o Estudiantes cairia como uma bomba no Parque São Jorge e terminaria de costurar os problemas extracampo, caso dos atrasos de pagamentos, ao desempenho esportivo.

Quando perdeu para o Flamengo, o time paulista foi a campo com reservas, estratégia adotada pelo técnico Fernando Diniz, geralmente pouco entusiasta da ideia de poupar atletas, para ter os titulares "com 100% de energia na quarta-feira", como disse em coletiva depois da derrota no Maracanã.

"O Estudiantes é sempre difícil, empataram com o Flamengo lá e aqui. Empataram em casa e ganharam fora da Universidad Católica. Temos que nos preparar para uma grande batalha, time qualificado e bem distribuído em campo. Temos que fazer o nosso melhor junto com a força da nossa torcida", completou o treinador.

Ainda sem Yuri Alberto, que se recupera de lesão no músculo posterior da coxa direita e só deve voltar após a Data Fifa de 21 de setembro a 6 de outubro, Diniz não tem novos problemas para escalar o time.

Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Memphis Depay, sequer relacionados no final de semana por controle de carga, voltam direto para a equipe titular. Raniele está suspenso, pois recebeu um jogo a mais de punição da Conmebol pela expulsão contra o Rosario Central.

No Estudiantes, o técnico Alexander Medina não conta com o lateral-esquerdo Gaston Benedetti, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Ele também não está certo de que poderá contar com o zagueiro e lateral Tomás Palacios, desfalque por lesão muscular no jogo de ida contra o Corinthians e também na vitória por 2 a 1 sobre o Platense, pelo Campeonato Argentino. Segundo o jornal "El Dia", de La Plata, o jogador será reavaliado algumas horas antes da partida.

Para passar pelos corintianos em Itaquera, Medina tem adicionado ao seu discurso referências à história vitoriosa do Estudiantes na Libertadores, afinal o clube é tetracampeão, mesmo que o último título tenha sido em 2009 - os outros foram em 1968, 1969 e 1970.

"Temos uma responsabilidade. Vamos atacar, como sempre fizemos. Precisamos jogar com inteligência, como temos feito. Esta equipe me representou bem nos jogos fora de casa. Temos que jogar com a nossa história, com o que o nosso clube exige e com a nossa boa fase atual. Mesmo que o adversário seja agressivo e intenso, eles também têm um estilo de jogo baseado na posse de bola e uma abordagem muito interessante", afirmou.



