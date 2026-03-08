Palmeiras tenta confirmar favoritismo por 27º título paulista contra Novorizontino; veja onde assistir

Segundo maior campeão do Estadual mais importante do País, o time alviverde decide com o Novorizontino quem ergue a taça

Jogadores do Palmeiras (Divulgação/Palmeiras)

Com vantagem mínima obtida com a vitória de 1 a 0 em Barueri, o Palmeiras entra em campo neste domingo, 8, atrás do 27º título paulista de sua história. Segundo maior campeão do Estadual mais importante do País, o time alviverde decide com o Novorizontino quem ergue a taça. A bola rola às 20h30 no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no interior de São Paulo. A partida terá transmissão da Record (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).

Considerado azarão, o Novo Horizonte disputa a decisão estadual pela primeira vez na nova era do clube, iniciada em 2010. A equipe do interior tem a prerrogativa de decidir o título em casa porque fez a melhor campanha da competição.

Um empate basta para o Palmeiras voltar à capital com o troféu. Caso o Novorizontino vença por um gol de diferença, independentemente do placar, a final será decidida nos pênaltis. "Também sabemos da força do Palmeiras como visitante", avisou Abel Ferreira.

É a sétima final consecutiva do Palmeiras, que tenta voltar ao topo do Estado depois de ser vice em 2025. O troféu pode coroar mais de 20 atletas do renovado elenco que buscam o primeiro troféu pela equipe alviverde.

O goleiro Carlos Miguel faz parte desse grupo de jogadores. "Com certeza vai ser um jogo bem difícil", resumiu o gigante de 2,04 m, responsável direto pelo resultado positivo na partida inicial ao defender um pênalti. "Mesmo com a vantagem, vamos focados, com os pés no chão, todos firmes, como sempre jogamos. Estamos muito bem para esse jogo, bem focados mentalmente", completou.

O camisa 1 saiu de campo sem levar gol em 13 dos 25 duelos que disputou. Com 52% de partidas com baliza a zero, ele ostenta o melhor índice entre todos os 18 goleiros que atuaram neste século com a camisa palmeirense. "O meu dia a dia aqui de trabalho é muito bom, é muito leve. Eu me sinto muito à vontade de estar aqui, de jogar, de trabalhar, de treinar".

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

A única mudança na escalação deve ser o retorno de Vitor Roque, que começou a partida anterior no banco devido a um trauma. O centroavante de 21 anos participou dos últimos treinos com o plantel em tempo integral.

A tendência é de que o colombiano Jhon Arias mais uma vez aguarde entre os reservas e entre no decorrer da partida. "Não falta nada (para o Arias jogar). O time está com boas dinâmicas. Temos de ter bons jogadores entre os 11 e no banco. No clube somos todos iguais", justificou Abel.

???? #DiaDePalmeiras

? Novorizontino x Palmeiras

???? Campeonato Paulista

????? Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi

? 20h30

???? Record TV, TNT, HBO Max e CazéTV (YouTube)

????? https://t.co/bPpekdlmgd https://t.co/Nf4ifDRfd6 — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 8, 2026

INVICTO EM CASA, NOVORIZONTINO DEVE TER SEU CRAQUE DE VOLTA

O Novorizontino confia na força que tem atuando em sua casa para reverter a desvantagem. Jogando em seu estádio, ganhou todos os jogos na competição. Além de impor ao Palmeiras a sua pior derrota na era Abel - 4 a 0 na fase de classificação - eliminou o Santos nas quartas e deixou o Corinthians pelo caminho na semifinal.

"O que muda é o ambiente, com nosso torcedor presente e a confiança que temos jogando ali. Precisamos fazer alguns ajustes, aproveitar melhor as oportunidades e buscar a vitória para reverter a situação", afirmou o técnico Enderson Moreira, cujo discurso foi corroborado pelo meio-campista Luis Oyama. "A gente está vivo e confia na nossa força dentro de casa. E vamos em busca deste título".

O apoio de seus torcedores não será o único reforço do Novorizontino. Rômulo, o craque do time, deve estar em campo. O meio-campista pertence ao Palmeiras e, como prevê o contrato, é necessário que a multa de R$ 1 milhão seja paga caso a equipe do interior queira utilizar o atleta. A diretoria novorizontina não conseguiu o dinheiro para a primeira parte da final, mas o cenário mudou para o jogo decisivo, como indicou o presidente Genilson Rocha.

"Chance grande (de jogar)", havia dito o dirigente depois da primeira partida. Rômulo é um dos destaques do campeonato. São cinco gols e três assistências em oito jogos. O jogador de 24 anos tem contrato de empréstimo com o Novorizontino até o fim desta temporada.

"No Novorizontino é a zona de conforto dele, onde ele se sente bem", afirmou Abel sobre o atleta que treinou. "Se o treinador e o diretor quiserem que ele jogue, não há quem impeça. É um jogador que tem recursos, tem bons números".