Argentina x Inglaterra: quem avança para enfrentar a Espanha na final da Copa? | Diario da Copa #14
Acompanhe o debate sobre Argentina x Inglaterra desta quarta-feira (15), relembre os confrontos decisivos em Copas e veja quem chega mais forte para encarar os espanhóis
Publicado: 15/07/2026 às 09:26
Argentina x Inglaterra quem avança para enfrentar a Espanha na final da Copa Diario da Copa #14 (Fotos: AFP.)
A Espanha venceu a França nessa terça-feira (14) e garantiu uma vaga na Final da Copa do Mundo de 2026.
Agora é a vez de Argentina e Inglaterra decidirem quem se junta aos espanhóis na decisão, marcada para o próximo domingo (19).
Ingleses e argentinos se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h00 (horário de Brasília).
O videocast Diario da Copa desta quarta analisa a vitória de La Roja e o outro confronto da semifinal.
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