Central segura empate contra o Horizonte fora de casa e garante vice-liderança do Grupo A3 da Série D

Com duas expulsões do lado da Patativa, no dia do aniversário do clube, goleiro Milton Raphael brilha e evita a derrota

Central enfrentou o Horizonte no Estádio Domingã (Reprodução/TV Galo)

O Central iniciou um importante empate em 1 a 1 contra o Horizonte, na tarde deste domingo (15), no Estádio Domingão, em Horizonte (CE), em partida válida pela nona rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. No dia em que completou 106 anos de história, o Patativa contou com uma ótima atuação do goleiro Milton Raphael, que foi decisivo para evitar a virada do time cearense.