Greve dos caminhoneiros: "Lojas estão abastecidas para Páscoa e não há risco por paralisação", diz Abras

Para o vice-presidente institucional da Abras, Marcio Milan, o preço dos combustíveis se relaciona a questões globais e não só do Brasil

Caminhões (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O vice-presidente institucional da Abras, Marcio Milan, disse nesta quinta-feira, 19, que os supermercados já receberam as mercadorias encomendadas para o período de Páscoa, o que descarta riscos de desabastecimento em lojas em decorrência de uma eventual paralisação de caminhoneiros. "Nos supermercados temos situação estável e tranquila. Não há risco de desabastecimento", afirmou.

A seu ver, o preço dos combustíveis se relaciona a questões globais e não só do Brasil. "Por outro lado, já verificamos o governo tentando trazer medidas para poder de uma forma pontual e específica ajudar na questão do Diesel", disse Milan.

Ele afirmou ainda que a associação seguirá atenta ao assunto, mas que, até o momento, "não há informação clara de paralisação" e que o setor do agronegócio está "atuando junto à sua cadeia".

Copom

Sobre a decisão da quarta-feira do Comitê de Política Monetária (Copom), de reduzir a taxa de básica de juros em 0,25 ponto porcentual, ele afirma que a o setor esperava inclusive uma redução maior, mas que entende o anúncio como uma sinalização importante do início de mais cortes, o que deve se reverter em maior consumo.

Projeções para a Páscoa

Os supermercados projetam alta de até 10% no volume de consumo das famílias na Páscoa de 2026 frente ao mesmo período de 2025, uma alta similar à que foi vista no ano anterior. O que deve se reverter, na visão de Milan, em um aumento mensal de volumes em março de cerca de 1% a 1,5%.

No entanto, ele pontua que a alta de 26,36% nos preços de chocolate em barra e bombom nos últimos 12 meses, de acordo com dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), limitam vendas da Páscoa na visão dos supermercadistas.