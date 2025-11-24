Alckmin se reúne com secretários estaduais para impulsionar exportações e investimentos estrangeiros

Governo de Pernambuco foi um dos sete estados que recebeu a proposta do Plano de Promoção da Cultura Exportadora em reunião com Alckmin

Presidente da República em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (Foto: André Neiva/MDIC)

O presidente da República em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, participou de reunião com secretários estaduais de Desenvolvimento nesta segunda-feira (24), no Palácio do Planalto. O encontro, que contou com a participação do representante do governo de Pernambuco em Brasília, Eric Dias, teve como objetivo aumentar os investimentos estrangeiros e promoção do comércio exterior nos estados.

Dias destacou os próximos passos após a entrega dos Planos de Promoção da Cultura Exportadora elaborados para os estados durante a agenda. “O documento foi entregue formalmente ao governo de Pernambuco, com sugestão de que a minuta seja apreciada pela governança estadual, que estabelecerá sua comunicação, implementação, monitoramento e avaliação/revisão”, disse. Ele destacou ainda que o governo do estado tem autonomia para discutir a aperfeiçoar os tópicos do Plano antes de colocá-lo em prática.

Além de Pernambuco, também foram entregues as propostas do Plano de Promoção da Cultura Exportadora para mais seis estados: Pará, Rondônia, Tocantins, Mato Grosso, Amapá e Espírito Santo.

Ainda de acordo com o representante pernambucano, Alckmin também destacou os esforços do governo federal que resultaram na retirada da tarifa adicional dos EUA de 40% sobre determinados produtos brasileiros. “Constam na lista divulgada pela Casa Branca produtos como café, chá, frutas tropicais e sucos de frutas, cacau e especiarias, banana, laranja, tomate e carne bovina. Muitos desses produtos pertencem à pauta exportadora de Pernambuco”, afirmou Dias.

Custo Brasil



“A Janela Única de Investimentos deve reduzir em R$ 50 bilhões o Custo Brasil. Você vai ter numa janela só todas as informações, simplificação, desburocratização, redução de custos. Os estados serão incluídos. Será feito um monitoramento de investimentos com total transparência e busca de eficiência para a gente otimizar ao máximo e atrair investimentos para o Brasil”, disse Alckmin. A expectativa é de que a ferramenta Janela Única de Investimentos tenha seu primeiro módulo lançado em fevereiro de 2026.

De acordo com o Ministério, o Custo Brasil é o conjunto dos custos de produção, que dificultam para o exportador brasileiro colocar seus produtos no mercado internacional. Uma série de fatores tornam o processo desvantajoso ou inviável ao produtor nacional competir com os produtos importados.

Ainda durante a reunião, Alckmin também falou sobre a linha de financiamento de R$ 11 bilhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), lançada no começo de 2025. O financiamento é destinado a Investimentos, Comércio Exterior, Desenvolvimento Regional Sustentável, Infraestrutura Logística e Inovação. “Dois estados já assinaram o financiamento: Paraná e Tocantins. E temos mais outros tantos já na linha para poderem ter o financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento”, afirmou Alckmin.