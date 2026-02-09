CPI do Crime Organizado cancela reuniões desta semana; Raquel Lyra seria ouvida

A governadora de Pernambuco Raquel Lyra (Francisco Silva/ DP foto)

A CPI do Crime Organizado cancelou as reuniões marcadas para esta semana. Na reunião prevista para esta terça-feira (10), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e o secretário de Defesa Social do estado, Alessandro Carvalho de Mattos seriam ouvidos pela comissão.

Na quarta-feira (11), ocorreriam as oitivas do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e a do secretário de Segurança Pública fluminense, Victor Cesar Carvalho dos Santos.

O requerimento de convite para as autoridades (REQ 1/2025) é do relator da CPI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Para o senador, "a contribuição dessas autoridades e técnicos é vital para a elaboração do relatório final desta comissão, auxiliando na formulação de propostas legislativas e de políticas públicas efetivas em âmbito nacional".



Sobre a CPI do Crime Organizado

Presidida pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES), a comissão é composta por 11 titulares e 7 suplentes. A CPI foi criada para apurar a atuação, a expansão e o funcionamento de organizações criminosas no território brasileiro, em especial de facções e milícias. A comissão também vai buscar soluções adequadas para o combate ao crime organizado, especialmente por meio do aperfeiçoamento da legislação em vigor.

*Com informações da Agência Senado.