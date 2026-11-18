Menos de um mês após a reeleição, o pacote fiscal separa a esquerda que quer governar da esquerda que quer resistir, e antecipa quem disputará o espólio do presidente

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, chega para discurso durante o segmento de alto nível para chefes de Estado na COP31 (OZAN KOSE / AFP)

Lula venceu há 23 dias, nem tomou posse para o quarto mandato e seu “exército” já briga entre si. A imagem é do deputado federal Pedro Campos (PSB), vice-líder do governo na Câmara. No centro visível da polêmica, o plano de ajuste fiscal. No cenário de fundo menos evidente, a briga antecipa a ocupação de espaços no tabuleiro da disputa pela liderança da esquerda pós-Lula.

O chamado Plano Moretti promete entre R$ 56 bilhões e R$ 60 bilhões de esforço fiscal em 2027, para buscar superávit de 0,5% do PIB. As medidas criam espaço de arrecadação para tentar sustentar o orçamento do ano que vem, mas não resolvem o problema central das contas públicas, atualmente concentrado no aumento automático de despesas obrigatórias em ritmo superior ao da própria economia.

Mantidas intactas, as regras orçamentárias levam a uma trajetória de gastos que rapidamente consome os ganhos em arrecadação, levando a um ciclo vicioso de aumento da carga tributária. O ajuste proposto, portanto, mantém características de expansão do Estado, bastante longe de uma formulação liberal.

Mesmo assim, enfrenta forte resistência nos setores mais radicais da base do presidente Lula. Após o texto-base ser aprovado no Senado por 45 a 31, a polêmica se instalou de tal maneira que a votação dos destaques, que estava prevista para ontem, precisou ser adiada. Segundo o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), aprovar o texto "goela abaixo" vai "rachar a base".

Jones Manoel (PSOL-PE), que toma posse em fevereiro, tem publicado conteúdos diários contra a proposta, pedindo aos seguidores que pressionem o Congresso. Seu argumento é de que o ajuste levaria a economia a uma desaceleração, com potencial recessão que pode decretar um rumo de impopularidade para o governo Lula. Seu posicionamento levou a uma onda de críticas dentro do próprio campo da esquerda, sob a liderança de Janones.

A briga não é nova. Durante o segundo turno, antecipei o contorno dessa divergência. Jones via "crise de criatividade política" na campanha. Pedro queria mostrar as entregas e dizia que rediscutir o governo em 21 dias favoreceria Flávio Bolsonaro. Escrevi então que, por trás da divergência tática, estava a disputa sobre quem falaria pela esquerda quando Lula saísse de cena. O ajuste só trocou o palco. Saiu a campanha, entrou o Orçamento.

No governo, o jogo fica mais difícil. É preciso dizer quem paga a conta das promessas. O PSB se oferece como a esquerda que governa, ao lado da equipe econômica. O PSOL quer ser a esquerda que resiste. E o racha atravessa o próprio PT, o que torna a sucessão ainda mais imprevisível.

Nenhum dos lados enfrenta a dinâmica de crescimento automático dos gastos obrigatórios, engrenagem que degrada a credibilidade fiscal, gerando taxas de juros enormes. Alguém conseguirá governar sem trair a base? E quando o custo social da irresponsabilidade fiscal chegar, quem estará disposto a assinar a fatura?