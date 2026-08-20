Tecnologia é usada para proteger motoristas e motociclistas parceiros antes, durante e após as corridas por aplicativo

inDrive disponibiliza ecossistema para reforçar a segurança dos motoristas e motociclistas parceiros em Recife (Divulgação/inDrive)

A segurança nos aplicativos de mobilidade deixou de ser apenas um botão de emergência para se transformar em uma rede contínua de proteção, em especial para motoristas e motociclistas parceiros. Para atender à demanda por controle e transparência, a inDrive, plataforma global de mobilidade e entregas, integra inteligência artificial, aprendizado de máquina, verificação de dados e suporte humano 24h, para criar um ambiente de transparência e confiança entre seus usuários.



"A segurança começa antes mesmo da viagem. Quando todos são previamente verificados, o acesso às informações necessárias ajuda a decidir quanto querem pagar e com quem desejam viajar, criando uma camada adicional de confiança que ajuda a prevenir muitas das situações de risco", afirma Larissa Coutinho, Safety Manager da inDrive no Brasil.



A comunicação pré-embarque é realizada através de um chat moderado por IA que verifica todas as identidades e filtra linguagem agressiva e assédio antes da corrida começar. A inDrive também utiliza da tecnologia para a proteção da privacidade: independentemente de como a chamada seja feita, com ou sem a internet, os números reais nunca são compartilhados entre os usuários.



Quando a corrida é iniciada, o monitoramento permanece com a funcionalidade de acompanhamento de trajetos que rastreia a viagem e aciona alertas automáticos ao detectar padrões ou desvios de rota incomuns.



Motoristas e motociclistas parceiros também podem centralizar essas ferramentas através da Central de Segurança, que reúne o compartilhamento de localização, chat prioritário com o Suporte, cadastro de até cinco contatos de emergência, botão de Ligar 190 e gravação de áudio direto no aplicativo.



"O avanço da tecnologia é fundamental, mas a segurança não se constrói apenas com funcionalidades. É preciso combinar prevenção, suporte e melhoria contínua dos processos. Cada ocorrência analisada gera aprendizados que ajudam a desenvolver novas medidas de proteção para motoristas e motociclistas parceiros de todo o país", explica Coutinho.



Para garantir que a proteção não termine com o fim da viagem, a inDrive disponibiliza suporte ao cliente 24 horas por dia. Além disso, o sistema de avaliação mútua e feedback secundário permite que motoristas, entregadores parceiros e passageiros deem notas de uma a cinco estrelas uns aos outros, relatando suas experiências.



Com a conexão da prevenção pré-embarque, do monitoramento em tempo real e da escuta ativa no pós-viagem, a inDrive constrói um ecossistema de mobilidade mais seguro para motoristas e motociclistas parceiros:, em constante evolução e transparente de início a fim.

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A inDrive é uma plataforma global de intermediação de mobilidade e entregas. Seu aplicativo foi baixado mais de 400 milhões de vezes e foi o segundo de mobilidade com mais downloads pelo quarto ano consecutivo. Além da intermediação de transporte individual de passageiros por aplicativo, a inDrive oferece uma lista crescente de serviços urbanos, incluindo intermediação de transporte individual de passageiros intermunicipal e de entregas. Em 2023, a empresa lançou o New Ventures, um braço de empreendimentos e fusões e aquisições.



A inDrive opera em mais de 1.200 cidades em 48 países. Impulsionada por sua missão de desafiar as injustiças por meio de escolhas justas, a empresa persegue esse objetivo tanto por meio de seu negócio principal, que apoia comunidades locais por meio de um modelo de preços justos, quanto pelo trabalho de seus programas de impacto.



Para mais informações, acesse o site: https://indrive.com/

