Ex-líder do CVV e PCC é preso nos Estados Unidos

Felipe é alvo de mandado de prisão internacional no Brasil pelos crimes de associação criminosa e extorsão

Felipe Linares De Oliveira Dell Aquilla (Foto: Divulgação/DHS)

Um suposto ex-chefe do Primeiro Comando da Capital (PCC), maior facção criminosa do Brasil, foi preso pela polícia imigratória dos Estados Unidos, segundo anúncio do Departamento de Segurança Interna do país norte-americano (DHS).

Felipe Linares de Oliveira Dell Aquilla, conhecido como "Don", foi detido pelo ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas) no dia 5 de junho, na cidade de Mooresville, na Carolina do Norte. Ele estava sendo perseguido por agentes federais. No veículo de Felipe foram encontrados diversos aparelhos celulares, uma arma de fogo e dólares americanos.

Segundo o DHS, Don planejava uma fuga para o México e mantinha a esposa contra a vontade dela.

Ele teria liderado, além do PCC, o Comando Vermelho (CV). As duas organizações criminosas foram classificadas pelo governo estadunidense como organizações terroristas estrangeiras no mesmo dia em que Don foi preso.

Ainda segundo o DHS, Felipe é alvo de um mandado de prisão internacional no Brasil, pelos crimes de associação criminosa e extorsão. Nos Estados Unidos, ele estava em situação migratória irregular e possuía antecedentes criminais.