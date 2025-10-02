Intoxicação por metanol: Sobe para 12 o número de casos confirmados

Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o 12º caso é o do rapper Hungria, internado em Brasília

O número de casos de intoxicação por bebidas adulteradas com metanol subiu para 12 no Brasil. Outros 47 seguem em investigação. O balanço foi divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (2).

Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o 12º caso confirmado é o do rapper Hungria, que está internado em Brasília.

Pernambuco

O Ministério da Saúde aponta cinco casos em investigação em Pernambuco. A Secretaria de Saúde de Pernambuco, no entanto, contabiliza quatro, até o momento, sendo duas mortes.



