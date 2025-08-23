° / °

LUTO

Morre Miguel Proença, grande pianista braisleiro, aos 86 anos

Reconhecido no Brasil e no exterior, ele estava internado desde junho

Agência Brasil

Publicado: 23/08/2025 às 16:17

Morre Miguel Proença, aos 86 anos/Bety Niemeyer

Morre Miguel Proença, aos 86 anos (Bety Niemeyer)

O piano está silente. As notas que dele saíram, fluidas e melodiosas, dão lugar ao vazio do luto. Sem colcheias, semínimas ou semibreves, apenas uma pausa infinita. É assim que o instrumento de trabalho de Miguel Proença recebe a notícia de sua morte.

O pianista gaúcho de renome internacional faleceu nessa sexta-feira (22), aos 86 anos. Ele estava internado desde junho no Hospital São Vicente, na Gávea, bairro do Rio de Janeiro. Proença teve falência múltipla de órgãos.

Nascido em Quaraí, na fronteira com o Uruguai, Miguel Proença ganhou o mundo à frente de um piano. Foi um dos grandes porta-vozes da música erudita brasileira na Europa, Ásia e América do Norte. Lecionou na Alemanha e no Rio de Janeiro e deu enorme contribuição para a música erudita brasileira.

Leia a matéria completa no portal da Agência Brasil.

 

