Guardião do frevo, Paço festeja seus 12 anos como importante espaço cultural

Com mais de 1,3 milhão de visitantes acumulados e cerca de 50 mil alunos formados em sua escola de música e dança, o Paço do Frevo completa 12 anos de atividades nesta segunda-feira (9), Dia do Frevo. Localizado no coração doo Recife, o equipamento se consolidou como o museu público mais visitado de Pernambuco nos últimos três anos, reforçando seu papel como centro de referência dedicado ao ritmo que é Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, título concedido pela Unesco em 5 de dezembro de 2012.