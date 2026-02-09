° / °
Guardião do frevo, Paço festeja seus 12 anos como importante espaço cultural

Publicado: 09/02/2026 às 07:14

Com mais de 1,3 milhão de visitantes acumulados e cerca de 50 mil alunos formados em sua escola de música e dança, o Paço do Frevo completa 12 anos de atividades nesta segunda-feira (9), Dia do Frevo. Localizado no coração doo Recife, o equipamento se consolidou como o museu público mais visitado de Pernambuco nos últimos três anos, reforçando seu papel como centro de referência dedicado ao ritmo que é Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, título concedido pela Unesco em 5 de dezembro de 2012.

 

