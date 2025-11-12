Blog Giro
Priscila Senna viaja para Las Vegas para acompanhar o Grammy Latino
Ela foi convidada por Liniker para participar da cerimônia do Grammy Latino, onde o álbum Caju, no qual colaborou, concorre na categoria Álbum do Ano
Publicado: 12/11/2025 às 14:27
Gravação de DVD de Priscila Senna. no Marco Zero (Foto: Crysli Viana/DP Foto)
A cantora pernambucana Priscila Senna, vivendo uma das melhores fases da carreira, embarcou para Las Vegas para realizar um grande sonho. Ela foi convidada por Liniker para participar da cerimônia do Grammy Latino, onde o álbum Caju, no qual colaborou, concorre na categoria Álbum do Ano.
