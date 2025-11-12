° / °
Blog Giro
GIRO BLOG

Priscila Senna viaja para Las Vegas para acompanhar o Grammy Latino

Ela foi convidada por Liniker para participar da cerimônia do Grammy Latino, onde o álbum Caju, no qual colaborou, concorre na categoria Álbum do Ano

Giro Blog

Publicado: 12/11/2025 às 14:27

Seguir no Google News Seguir

Gravação de DVD de Priscila Senna. no Marco Zero/Foto: Crysli Viana/DP Foto

Gravação de DVD de Priscila Senna. no Marco Zero (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

A cantora pernambucana Priscila Senna, vivendo uma das melhores fases da carreira, embarcou para Las Vegas para realizar um grande sonho. Ela foi convidada por Liniker para participar da cerimônia do Grammy Latino, onde o álbum Caju, no qual colaborou, concorre na categoria Álbum do Ano.

GRAMMY LATINO , Priscila Senna
Mais de Blog Giro

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X