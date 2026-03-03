"A gente vai ter CPI querendo o PSB ou não", reage vereador da oposição

Autor do pedido de CPI que foi arquivada, nesta terça-feira (3), na Câmara do Recife, o vereador Thiago Medina (PL) avisou que solicitará votação e plenário e, se necessário, recorrerá à Justiça

Vereador Thiago Medina (PL) (Fotos: Francisco Silva/ DP foto)

Autor do pedido de CPI que foi arquivada, nesta terça-feira (3), na Câmara do Recife, o vereador Thiago Medina (PL) avisou que solicitará votação e plenário e, se necessário, recorrerá à Justiça. Nas redes sociais, o liberal salientou que há fato determinado para investigar o prefeito João Campos (PSB), por ter nomeado um advogado como procurador na cota de pessoa com deficiência. Ele disse que o presidente do Legislativo, Romerinho Jatobá (PSB), acatou pedido de Campos.

“A gente vai recorrer ao plenário e, não dando certo, vai para a Justiça. A Lei está do nosso lado. A ter CPI querendo o PSB ou não. Vamos recorrer até onde precisar”, disse Medina nas redes sociais.

Thiago Medina vê contradição do presidente da Câmara ao decidir pelo arquivamento. “Para o impeachment havia fato determinado e agora para a CPI não tem mais? O que aconteceu? O que mudou? João Campos seria, sim, culpado porque sabe que fraudou o concurso público para beneficiar o filho do juíz que arquivou o processo de corrupção dele”, cravou.

O vereador do PL disse que o arquivamento do seu pedido de CPI “só confirma que a Câmara Municipal não passa de um puxadinho da Prefeitura. O que João Campos manda ele fazem. Viram o que iam perder o apoio da população, quando descobrisse o que ele fez”, disparou Medina.