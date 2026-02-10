° / °
Blog Dantas Barreto
COLUNA

PP-UB no foco

A Federação União Progressista voltou ao centro das atenções em Pernambuco com o interesse claro do prefeito João Campos (PSB) em tê-la na sua aliança na disputa pelo Governo do Estado

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 10/02/2026 às 06:38

Eduardo da Fonte e Miguel Coelho/Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto

Eduardo da Fonte e Miguel Coelho (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

