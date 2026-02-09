° / °
João Campos aposta na liderança de Miguel Coelho para atrair a Federação União Progressista

Publicado: 09/02/2026 às 12:50

Pré-candidato ao Governo de Pernambuco pelo PSB, o prefeito João Campos alimenta a expectativa de poder contar com a Federação União Progressista no seu arco de alianças, no pleito deste ano. Nesta segunda-feira (9), o socialista aposta nas articulações do presidente do União Brasil, Miguel Coelho, para também conseguir o apoio do presidente do PP e da federação, deputado Eduardo da Fonte. Miguel e Eduardo são pré-candidatos ao Senado, mas o progressista é aliado da governadora Raquel Lyra (PSD).

 

João Campos , Miguel coelho , União
