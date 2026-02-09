° / °
Blog Dantas Barreto
COLUNA

Na CPI do Senado

A CPI do Crime Organizado do Senado tem reunião marcada para amanhã e são esperadas as presenças da governadora Raquel Lyra (PSD) e do secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 09/02/2026 às 06:43

Seguir no Google News Seguir

A CPI do Crime Organizado do Senado tem reunião marcada para amanhã (10)/Foto: Blog Dantas Barreto

A CPI do Crime Organizado do Senado tem reunião marcada para amanhã (10) (Foto: Blog Dantas Barreto)

A CPI do Crime Organizado do Senado tem reunião marcada para amanhã e são esperadas as presenças da governadora Raquel Lyra (PSD) e do secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

Mais de Blog Dantas Barreto
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP