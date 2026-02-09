Na CPI do Senado

A CPI do Crime Organizado do Senado tem reunião marcada para amanhã e são esperadas as presenças da governadora Raquel Lyra (PSD) e do secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho

