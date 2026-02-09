Blog Dantas Barreto
COLUNA
Na CPI do Senado
A CPI do Crime Organizado do Senado tem reunião marcada para amanhã e são esperadas as presenças da governadora Raquel Lyra (PSD) e do secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho
Publicado: 09/02/2026 às 06:43
A CPI do Crime Organizado do Senado tem reunião marcada para amanhã (10) (Foto: Blog Dantas Barreto)
A CPI do Crime Organizado do Senado tem reunião marcada para amanhã e são esperadas as presenças da governadora Raquel Lyra (PSD) e do secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes