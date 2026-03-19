"É difícil a gente enfrentar o jogo da política pequena", disse Raquel em Gravatá

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A governadora Raquel Lyra (PSD) disse, na noite dessa sexta-feira (6), que não está pensando nas próximas eleições, marcadas para outubro deste ano, mas nas próximas gerações. Em Gravatá, ela rechaçou “o jogo da política pequena” dos adversários. Porém, também mandou um aviso: “Não estou de passagem, eu vim para ficar”. A declaração foi durante o ato de filiação ao PSD do prefeito Padre Joselito (ex-Avante) e da primeira-dama Viviane Facundes, que será candidata a deputada estadual. Antes, em São Lourenço da Mata, Raquel frisou que não está “esquentando cadeira pra homem”.