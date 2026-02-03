° / °
Apoiadores e contrários ao impeachment de João Campos já estão na Câmara do Recife

Apoiadores do prefeito João Campos (PSB) e da oposição já preenchem as galerias da Câmara do Recife, aguardando o início da sessão que votará o pedido de impeachment apresentado pelo vereador Eduardo Moura

Publicado: 03/02/2026 às 09:57

Apoiadores do prefeito João Campos (PSB) e da oposição já preenchem as galerias da Câmara do Recife, aguardando o início da sessão que votará o pedido de impeachment apresentado pelo vereador Eduardo Moura (Novo). Do lado de fora da Casa de José Mariano também tem muita gente, mas ainda não houve registro de tumulto.

 

