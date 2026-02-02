Blog Dantas Barreto
Reinício dos ringues
Os trabalhos legislativos recomeçam hoje, com o fim do recesso parlamentar. Será o reinício do ringue olho no olho entre governistas e oposicionistas
Publicado: 02/02/2026 às 06:36
