Reinício dos ringues

Os trabalhos legislativos recomeçam hoje, com o fim do recesso parlamentar. Será o reinício do ringue olho no olho entre governistas e oposicionistas

Os trabalhos legislativos recomeçam hoje, com o fim do recesso parlamentar. Será o reinício do ringue olho no olho entre governistas e oposicionistas (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

Os trabalhos legislativos recomeçam hoje, com o fim do recesso parlamentar. Será o reinício do ringue olho no olho entre governistas e oposicionistas