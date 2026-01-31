Apelo ao divino

(Marina Torres/DP Foto)

A frase dita pelo presidente do TJPE, Ricardo Paes Barreto, mostra bem o quanto já está beligerante a disputa pelo Governo de Pernambuco: “A gente roga a Deus para que a união prevaleça em Pernambuco e para que as coisas caminhem em paz”. Do jeito que a coisa vai, é para todos ficarem preocupados com o que vem pela frente. Tudo bem que tendo motivos para denúncias, que sejam feitas. Mas é bom lembrar que nem todos na política têm lugar no Céu, como se diz popularmente. E outro adágio popular é que o inferno está cheio de pessoas com “boas intenções”. Em jogo está o futuro de Pernambuco. E os pernambucanos esperam chegar diante das urnas dispostos a eleger quem seja melhor para governar pelos próximos quatro. Palavras bonitas nos microfones encantam, só que o nível dos bastidores tem uma forma muito diferente. Mas o mundo virtual é uma realidade nas campanhas eleitorais. Antigamente, era uma carta divulgada, panfletos jogados nas ruas e boatos para denegrir os concorrentes. Agora basta um “enter” para as informações verdadeiras do passado e atuais ou mesmo as inverídicas serem disseminadas e alcançarem milhares ou milhões de pessoas. E nem todas têm condições de filtrar antes de acreditar ou não. A Justiça Eleitoral tem razão de estar preocupada com o que vai acontecer, não só em Pernambuco. “Não se justifica um Estado como nosso passar por períodos de disputas e guerras como a gente tem visto”, desabafou o desembargador Ricardo Paes Barreto.

Tensão no Palácio do Planalto

A entrada do governador Ronaldo Caiado (GO) no PSD fez aumentar a tensão no Palácio do Planalto, por se tratar de um representante da extrema direita, enquanto o partido tem três ministérios. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, pretende conversar com o presidente Lula (PT) para dar uma acalmada. Mas a intenção continua sendo lançar um concorrente.

Posse no TJPE

O desembargador Francisco Bandeira de Mello tomará posse na presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco, nessa segunda-feira. Ele sucederá Ricardo Paes Barreto e terá mandato de dois anos. Cerimônia começará às 16h. O magistrado está no TJPE desde 2006.

Mais investimentos

A governadora Raquel Lyra (PSD) disse que, em 2025, os investimentos do Estado corresponderam a 12% da Receita Corrente Líquida (RCL). E que para este ano a projeção é alcançar 20% da RCL. A declaração foi diante de empresários que estavam no Porto de Suape.

“Voto com a oposição”

O pedido de impeachment contra a governadora Raquel Lyra (PSD) deve ser acatado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto (PSDB). Ao ser questionado como votará se chegar ao plenário, o deputado Mário Ricardo (Republicanos) foi taxativo: “Vou votar com a oposição”. A denúncia se refere ao caso da Logo Caruaruense.