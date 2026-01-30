MPPE dá prazo

Essas exigências são necessárias porque os orçamentos de 2026 começam a ser aplicados e há uma determinação do Supremo Tribunal Federal para que todos os gastos sejam transparentes e de conhecimento público

MPPE busca aprimorar a fiscalização de políticas públicas de segurança (Divulgação/MPPE)

Termina amanhã o prazo estabelecido pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) para que prefeituras e câmaras municipais encaminhem seus planos de ação com diagnóstico do Portal da Transparência, cronograma de medidas corretivas e identificação dos responsáveis pela implementação das mudanças. Essas exigências são necessárias porque os orçamentos de 2026 começam a ser aplicados e há uma determinação do Supremo Tribunal Federal para que todos os gastos sejam transparentes e de conhecimento público. Casos suspeitos não faltam e denúncias sobre desvios de verbas estão sendo cada vez mais frequentes. Por conta disso, o MPPE também recomenda a adoção de plataformas digitais unificadas para divulgação de informações detalhadas a respeito das emendas parlamentares, como número, autoria, objeto, valor, beneficiários, fases da despesa, empenhos, liquidações, ordens bancárias, planos de trabalho e prestações de contas. Recentemente, as prefeituras de Salgueiro, Panelas e Bezerros foram orientadas a suspender a execução das emendas parlamentares deste ano, se não seguirem à risca o que determina o STF. Vale salientar que a transparência também é exigida das ONGs, organizações sociais (OSs), OSCs e OSCIPs que são beneficiadas pelas ajudas dos parlamentares. O que está em jogo são os impostos pagos pelos contribuintes.

Chiadeira com os verdes

Os petistas de Pernambuco se queixam do presidente do PV, Clodoaldo Magalhães, por antecipar seu apoio a Raquel Lyra (PSD). Mas tem reclamação geral porque o PT poderia eleger mais deputados, se não fosse a federação. Está previsto um encontro nacional para estabelecer parâmetros para as chapas proporcionais.

Suplente a postos

O primeiro suplente do Novo, George Bastos, já foi à Câmara Municipal do Recife para se ambientar. Ele substituirá Eduardo Moura na votação do pedido de impeachment contra o prefeito João Campos (PSB). Por ser o autor, Moura não poderia votar e Bastos foi escalado.

Olha a PF!

É de se imaginar o que passa pela cabeça de muitos deputados quando tem operação da Polícia Federal, devido a desvio de recursos de emendas parlamentares. Ontem, o alvo foi Eduardo Velloso (UB-AC). Mais de R$ 900 mil foram destinados para contratação de shows.

Candidatura do sacrifício

Fernando Haddad deixará o Ministério da Fazenda, em fevereiro, mas insiste que não será candidato a governador de São Paulo, como quer o PT e o presidente Lula. O plano B seria a ministra Simone Tebet, que é do MDB e está conversando com o PSB. Quem topar concorrer tende a ir para o sacrifício devido ao favoritismo de Tarcísio de Freitas (Republicanos).