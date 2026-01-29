Blog Dantas Barreto
PT tenta consenso
O Grupo de Trabalho Eleitoral do PT pernambucano se reúne pela primeira vez, às 14h de hoje, na sede do Diretório Estadual, para dar início às tratativas sobre as eleições gerais
Publicado: 29/01/2026 às 07:21
