° / °
Blog Dantas Barreto
COLUNA

Pau vai cantar

Na próxima segunda-feira, 2 de fevereiro, a oposição chegará à Assembleia Legislativa afiada para recomeçar os trabalhos

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 27/01/2026 às 07:30

Seguir no Google News Seguir

Na próxima segunda-feira, 2 de fevereiro, a oposição chegará à Assembleia Legislativa afiada para recomeçar os trabalhos/Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto

Na próxima segunda-feira, 2 de fevereiro, a oposição chegará à Assembleia Legislativa afiada para recomeçar os trabalhos (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

Na próxima segunda-feira, 2 de fevereiro, a oposição chegará à Assembleia Legislativa afiada para recomeçar os trabalhos

Mais de Blog Dantas Barreto
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP