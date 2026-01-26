Líder do Governo diz que expor a Polícia Civil "não é bom para Pernambuco" e aponta "circo midiático"

A deputada Socorro Pimentel (UB) fez a defesa da Polícia Civil, por ter investigado uma denúncia anônima contra o secretário de Articulação Política e Social da Prefeitura do Recife, Gustavo Monteiro

Deputada Socorro Pimentel (Foto: Alepe/Divulgação)

Líder do Governo na Assembleia Legislativa, a deputada Socorro Pimentel (UB) fez, nesta segunda-feira (26), a defesa da Polícia Civil, por ter investigado uma denúncia anônima contra o secretário de Articulação Política e Social da Prefeitura do Recife, Gustavo Monteiro. Na sua avaliação, grave foi o vazamento do trabalho policial, que “colocou em risco uma instituição séria”.

Na opinião da parlamentar, “colocar em dúvida a Polícia Civil não é bom para Pernambuco”. “Investigar possível recebimento de propina é ataque à democracia? Ou apenas afronta interesses particulares de determinado grupo político?”, questiona Socorro, ressaltando que a própria polícia constatou que a denúncia contra Gustavo Monteiro não procedia e arquivou a investigação.

A deputada também reagiu à acusação da oposição de que a governadora Raquel Lyra (PSD) teria usado policiais para perseguir os adversários. A defesa da democracia sempre foi um dos pilares mais importantes defendidos pela governadora Raquel Lyra. A oposição usa de má fé ao tentar fazer de uma investigação policial um circo midiático”, ressaltou.

“Nenhum político, ocupante de cargo público ou cidadão comum pode estar acima da lei. Colocar em xeque a lisura com a qual trabalham os servidores da Polícia Civil de Pernambuco é ir contra o Estado Democrático de Direito”, acrescentou a líder do Governo.