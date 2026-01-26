BLOG DANTAS BARRETO

"Deus só existe no céu. Aqui na Terra só há humanos", diz Romeu Zema sobre liderança de Bolsonaro

Pré-candidato à Presidência da República pelo partido Novo, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, quer ser um dos nomes da direita na disputa deste ano, mas sem se colocar como representante do legado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 26/01/2026 às 08:57