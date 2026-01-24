Blog Dantas Barreto
Governador Romeu Zema
O governador Romeu Zema (Novo) não está nem aí para o fato de o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ter escolhido o filho, senador Flávio Bolsonaro (PL), para representar seu legado na disputa presidencial.
Publicado: 24/01/2026 às 19:28
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), afirmou que o título da reportagem foi tirada do contexto (Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)
