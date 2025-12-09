° / °
Blog Dantas Barreto
Blog

Gesto só de um

O prefeito João Campos (PSB) não quis revelar a conversa reservada com o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 09/12/2025 às 08:03

Seguir no Google News Seguir

O prefeito João Campos (PSB) não quis revelar a conversa reservada com o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda/Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto

O prefeito João Campos (PSB) não quis revelar a conversa reservada com o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

O prefeito João Campos (PSB) não quis revelar a conversa reservada com o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda.

João Campos , Pernambuco , política
Mais de Blog Dantas Barreto

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X