Gesto só de um
O prefeito João Campos (PSB) não quis revelar a conversa reservada com o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda
Publicado: 09/12/2025 às 08:03
